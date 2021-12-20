Американский журналист заявил, что армии США нужны солдаты, которые ненавидят Китай

Вооруженные силы США должны состоять из мужчин, которые ненавидят Китай. Такое заявление сделал американский антикоммунист и журналист Джесси Келли в эфире шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.

«Нам нужны мужчины, желающие сесть на трон из китайских черепов, но сейчас у нас этого нет», — заявил Джесси Келли.

This is apparently going on over at Fox News' most popular program. These comments by @JesseKellyDC are sick, sick, sick. "Sit on a throne of Chinese skulls"? As a veteran, these sentiments are especially outrageous. Irresponsible @FoxNews https://t.co/DWvYki44jF — Jim Box (@undercovpilgrim) December 18, 2021

Его слова вызвали бурную реакцию как в самих США, так и в Китае. Так, американские пользователи Twitter обвинили журналиста в безответственности, также ему припомнили тот факт, что он проходил военную службу в «мирной» части.

Китайское государственное издание Global Times в свою очередь отметило, что подобная риторика показывает «заметный регресс и вырождение американских ценностей». Также Келли упрекнули в бесчеловечности за поддержку массовых убийств. Однако журналист парировал тем, что данные обвинения китайского издания похожи на критику американских коммунистов.

Ранее стало известно о проверке полковником морской пехоты США «оборонных возможностей Тайваня» от «китайской угрозы». Он заметил, что местные власти недостаточно финансируют военных и их боевой дух недостаточно высок. Чтобы исправить положение американский инспектор предложил увеличить зарплату солдатам и провести двустороннюю совместную подготовку тайваньских и американских военных.