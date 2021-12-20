Политолог Рар указал на зависимость Германии от Прибалтики и Украины

Страны Балтии знают, что нужно сделать, чтобы заставить Берлин плясать под свою дудку. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, немцам полезнее было бы пойти на диалог с Россией. Однако Берлин — вместо этого — смотрит на поляков и прибалтов, которые «боятся» российской стороны и Украину, «нуждающуюся в защите», сделал Рар неожиданное заявление о роли Прибалтики и Киева в угрозах санкций президенту России Владимиру Путину из Германии.

Стоит отметить, что Москва, в свою очередь, хочет лишь одного, указал эксперт. По его мнению, она желает, чтобы Североатлантический альянс вернулся на позиции 1997 года, когда блок и Россия условились, что западные страны не будут создавать военную инфраструктуру в Восточной Европе.

«Если Запад грубо отвергнет российские предложения, это будет означать, что Запад не заинтересован в компромиссах и в стратегическом диалоге с Россией, ни в рамках Совета Россия — НАТО, ни на площадке ОБСЕ», — высказал свое мнение политолог.

Ранее сообщалось, что в отношении высшего российского руководства необходимо ввести персональные санкции. Соответствующее заявление сделала новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.