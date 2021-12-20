Репродуктолог Меньшикова перечислила осложнения у беременных при коронавирусе

Коронавирус у беременных может усилить риск преждевременных родов. Об этом сообщила врач-репродуктолог Ирина Меньшикова.

Медицинский специалист отметила, что в первом и втором триместре у беременной женщины повышается вероятность самопроизвольного выкидыша. При этом в третьем триместре увеличивается частота ранних родов и риск развития преэклампсии, для которой характерно повышенное давление в крови.

Для профилактики тяжелых последствий Меньшикова рекомендовала проходить вакцинацию за месяц до планируемой беременности или после 22 недели, когда плод уже почти полностью сформируется, передает телеканал «360».

Вакцинация остается самым эффективным методом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.