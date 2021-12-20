Экономист Всемирного банка назвал четыре главные угрозы для российской экономики

Главный экономист Всемирного банка Дэвид Найт заявил, что сегодня российская экономика сталкивается с четырьмя реальными рисками. Об этом он рассказал журналистам «Ведомостей».

Первым риском для национальной экономики эксперт назвал угрозу развития пандемии коронавируса, которая давит на Россию даже сильнее, чем в ряде других стран. Главная причина – относительно невысокие темпы вакцинации, которые замедляют деловую активность и могут стать основанием для введения новых ограничений в будущем.

По состоянию на 17 декабря, в РФ хотя бы одним компонентом вакцины было привито 76,5 млн человек (52% населения), при этом полную вакцинацию прошли 70,8 млн граждан (48%). Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщил, что более 62% пожилых россиян получили первый компонент препарата от коронавируса.

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«Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра», — заверил глава Минздрава.

Еще одним риском для российской экономики Дэвид Найт считает возможность неожиданного всплеска инфляции в 2022 году. Хотя Центральный банк, по его утверждению, принимает своевременные меры для ее погашения, говорить о контроле за ростом цен довольно сложно.

«Вопрос, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — подчеркнул главный экономист Всемирного банка.

В случае резкого скачка инфляции Центробанку придется в ответ ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ставку, констатировал Найт. Однако с учетом огромной территории РФ оценить масштаб последствий от разрыва цепочек поставок в полной мере — крайне непростая задача.

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В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила «коварство» постпандемийного восстановления экономики с выздоровлением человека после COVID-19. По ее словам, ускорившаяся инфляция, которая по итогам ноября составила 8,4%, — «тревожный симптом» для российской экономики. На этом фоне ЦБ повысил ставку на 1 п.п., до 8,5%.

«Когда худшее позади, хочется не обращать внимания на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается и требует внимания и при необходимости лечения», — отметила Набиуллина.

Третий риск для России, по мнению главного экономиста Всемирного банка, — это возможное введение международных санкций. В настоящий момент организация не оценивает вероятность новых ограничений или ослабления действующих, но если крупные страны применят такие меры, то это «окажет негативное воздействие», убежден Найт.

Кроме того, некоторую угрозу для Москвы в долгосрочной перспективе представляет энергетический переход, темпы которого, по словам специалиста, могут ускориться. Ранее правительство РФ утвердило стратегию низкоуглеродного развития страны до 2050 года, при этом достичь углеродной нейтральности планируется к 2060 году.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить в 2022 году возвращение инфляции к целевому уровню 4%. В Кремле подчеркнули, что данная проблема «требует сложной большой постоянной работы».