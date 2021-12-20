Специалисты Роспотребнадзора рассказали о вреде диет зимой

Иммунной системе организма в зимний период необходима поддержка, которая напрямую зависит от питания. Поэтому в такой сезон не следует придерживаться диет, сообщили в Роспотребнадзоре.

В холода организму необходима более калорийная пища. В рационе должны присутствовать пищевые вещества, которые обеспечивают функциональную активность и обменные процессы.

Зимой для организма будет особенно полезна жирная рыба, которая содержит омега-3 кислоты. Также будут необходимы растительные масла, зерновые продукты, свежие овощи, фрукты и орехи. Полезные аминокислоты организм сможет получить из курицы, индейки и молочных продуктов.

Нейрохирург Нина Вознесенская также призвала отказаться от избавления от лишних килограммов перед Новым годом. Часто люди перед праздниками прибегают к экстремальным диетам, что может нанести вред здоровью, пишет телеканал «360».