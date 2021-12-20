«Чистой воды популизм». Баранец высмеял литовское «летальное оружие» для Украины

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о намерении передать Украине некое «летальное оружие», сообщает LRT. Раскрывать детали глава военного ведомства отказался, заявив, что вопрос касается в том числе производителя и поставщика вооружения.

Напомним, подобную «поддержку» Вильнюс оказывает Киеву с 2014 года. В основном это списанная военная амуниция, от которой прибалты были вынуждены отказаться из-за перехода на стандарты НАТО.

Так, в 2016 году Литва передала Киеву 60 пулеметов КПВТ и 86 пулеметов ДШК советского производства. А в 2017-ом — семь тысяч автоматов Калашникова, 2 млн патронов, еще около 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику. Все эти устаревшие модели, к слову, относятся к категории «летального оружия».

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В этот раз у украинской армии едва ли есть шанс получить в свое распоряжение что-то более стоящее, чем «полуржавый арсенал», заявил в беседе с «Политикой Сегодня» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Он высмеял попытки Литвы сделать из этого сенсацию.

«Нельзя считать украинскую армию вообще безоружной. Не забывайте, что украинской армии достались три крупных военных округа со всеми своими арсеналами. Стрелкового оружия у украинцев достаточно, а литовцы не такие тупые, чтобы это понимать. Они могут передать то, что еще более менее "фурычит" и от чего нужно избавиться. Но мне кажется, что сами украинцы смеются над этой идеей», – считает военный специалист.

К слову, в рейтинге боевой мощи стран мира, который ежегодно публикует портал GlobalFirepower, ВСУ вошли в топ-25 сильнейших армий планеты, а Литва в свою очередь расположилась лишь на 85 месте. Возглавили американский рейтинг США, Россия и Китай. Такие данные были обнародованы в январе 2021 года после анализа военного потенциала 140 государств по 55 различным параметрам.

«Что бы мы не говорили о вооружении украинской армии и ее потенциальной мощи, но по уровню вооружения литовская и в подметки им не годится. Это карликовая армия, которая на 90% оснащена советским ржавым вооружением. Это армия, у которой считанное количество танков. Что они могут передать? Свои три танка? Ну может быть избыток каких-то артиллерийских систем. Но дело в том, что на Украине это все есть. Это чистой воды популизм», – резюмировал Баранец.

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По словам военного, страны НАТО в последнее время повадились «накачивать» украинскую армию старым оружием и техникой. В августе, например, Великобритания передала Киеву два списанных противоминных корабля HMS Blyth и HMS Ramsey. Они прослужили королевскому флоту 20 и 21 год соответственно.

В 2018 году США отправили на Украину два сторожевых 110-футовых катера Drummond и Cushing класса «Айленд». Судам к тому моменту было уже 30 лет, поэтому американцам они были ни к чему. А в 2019 году Франция подарила Киеву еще 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.