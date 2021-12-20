ФИФА обсудит на саммите идею проведения ЧМ раз в два года

Руководство ФИФА обсудит с главами футбольных федераций идею проведения чемпионатов мира раз в два года.

Саммит ФИФА с участием представителей футбольных федераций 211 стран пройдет в онлайн-формате 20 декабря. В ходе него глава организации Джанни Инфантино намерен заручиться поддержкой спортивных функционеров, чтобы продвинуть идею проведения мировых первенств каждые два года, информирует Sky Sports. При этом в УЕФА и КОНМЕБОЛ считают, что изменения понизят интерес к чемпионату мира.

В годы проведения планетарных первенств выручка ФИФА значительно увеличивается. Так, только за ЧМ-2018 в России организация заработала 4,6 миллиарда долларов. Выручка ФИФА за весь 2019 год составила 766 миллионов евро. В настоящее время чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Следующее планетарное первенство впервые в истории примет Катар.