Политолог Крашенинникова: Байден призвал Зеленского к выполнению Минских соглашений

Президент Соединенных Штатов Джо Байден послал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предельно ясный сигнал сразу после переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделала политолог-американист Вероника Крашенинникова.

По ее словам, речь идет о ситуации в Донбассе. Она считает, что Байден начал требовать от киевских властей выполнения своих обязанностей по минским договоренностям. Политолог уверена, что Вашингтон также собирается вступить в «нормандский формат».

«Есть информация и о том, что Белый дом настаивает на исполнении хотя бы части Минских соглашений. Например, на том, чтобы Киев дал обещанную автономию ДНР и ЛНР. Так что процесс идет», — рассказала политолог, как Байден одним жестким условием поставил Зеленского в неудобное положение.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден расходятся в понимании чрезвычайно важных вопросов, в том числе в признании красных линий. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.