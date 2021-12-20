«Будем биться до конца». Глава МИД КНР заявил, что Пекин не боится конфронтации с США

Китай приветствует сотрудничество с США, однако в случае конфронтации с Вашингтоном будет «биться до победного конца». Об этом на конференции, посвященной современной международной обстановке и китайской дипломатии, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Позиция Китая ясная и неизменная: если диалог, то равный, сотрудничество приветствуется, но только взаимовыгодное, если конкуренция, то позитивная, противостояния мы не боимся, и будем биться до победного конца», — подчеркнул Ван И.

Впрочем, китайский министр обратил внимание, что такое противостояние «навредит всем», а диалог, напротив, пойдет на пользу обеим сторонам. По его мнению, последнее геополитическое обострение между Китаем и США произошло из-за того, кто Вашингтон дал стратегически неверную оценку действиям Пекина.

wikipedia.org / Palácio do Planalto / CC BY 2.0

«Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая», — резюмировал дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил опасения, что разногласия между США и Китаем могут обернуться катастрофическими последствиями для обеих стран. В этой связи Белый дом твердо намерен не допустить перерастания соперничества двух держав в возможный конфликт.