Депутат Госдумы Кравченко предложил сделать 31 декабря официальным выходным в России

Предложение объявить 31 декабря выходным днем в России поступила от первого заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике Дениса Кравченко.

Жители России должны иметь возможность подготовиться к Новому году. В связи с этим, 31 декабря нужно объявить официальным выходным днем на постоянной основе, считает Кравченко.

«Все мы знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких», — объяснил Кравченко в беседе с URA.RU.

Кроме того, в день перед Новым годом сложно сосредоточиться на работе, подчеркнул депутат. Он не исключил, что в будущем 31 декабря объявят выходным в России, пишет телеканал «360».