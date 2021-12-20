Депутаты ГД рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за пытки

В Государственную думу на рассмотрение внесен законопроект, устанавливающий ответственность и ужесточающий наказание за пытки. За это представители власти рискуют получить до 12 лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе депутата Госдумы.

Согласно законопроекту, данный вид преступления будет переведен в категорию особо тяжких. Наказание прежде всего будет применяться к сотрудникам ФСИН и силовых ведомств.

Авторы закона также предложили ввести новое понятие — «запугивание с целью установления контроля над личностью». Принуждение к даче показаний также будет приравниваться к пыткам.