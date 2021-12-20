МИД Китая: дружба с Россией не ослабнет от изменений в международной обстановке

Дружба Российской Федерации и Китая не ослабнет независимо от того, как изменится международная обстановка, рассказал министр иностранных дел КНР Ван И.

Соответствующим заявлением он поделился во время церемонии открытия конференции, которая посвящена современной международной обстановке и китайской дипломатии. По словам Ван И, также не изменится цель проводить взаимовыгодное сотрудничество и решимость защищать мир.

«Вне зависимости от того, как изменится международная обстановка, передающаяся из поколения в поколение дружба между Россией и Китаем не ослабнет», — подчеркнул глава МИД Китая.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что намерен приехать на открытие зимней Олимпиады в Пекине и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний отметил, что тоже с нетерпением ждет переговоров вживую с российским коллегой во время Олимпийских игр, сообщает телеканал «360».