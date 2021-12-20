Экс-посол США Пайфер: предложения России по безопасности полны «неприемлемых» положений

Запад считает российские предложения по гарантиям безопасности «неприемлемыми». Соответствующее заявление сделал бывший посол Соединенных Штатов на Украине Стивен Пайфер.

По словам профессора Стэнфордского университета, российская сторона не верит, что переговоры между странами принесут желаемый эффект. Таким образом Москва намеренно выдвигает «неприемлемые» требования, подчеркнул старший эксперт Брукингского института. Он также указал, что США и НАТО готовы продолжить диалог, однако не примут выдвинутые предложения.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство обнародовало проекты соглашений с Альянсом и Вашингтоном по гарантиям безопасности. В них содержатся призывы не рассматривать Россию как противника, не создавать угрозы военного обострения и отказаться от расширения блока на Восток. Также Москва выступила против включения Украины в состав НАТО.