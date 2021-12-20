CNN: Байден приказал Белому дому предотвратить «вторжение» России на Украину

Президент США Джо Байден дал особое распоряжение своим подчиненным по контролю ситуации на Украине, сообщил высокопоставленный чиновник из Белого дома в беседе с телеканалом CNN.

По его словам, американский лидер дал для этого временной промежуток в четыре недели. Байден не хочет, чтобы Вашингтон повторял ошибки 2014 года.

«То, что мы делаем, очень продуманно», — добавил представитель Белого дома в беседе с журналистом.

Страны коллективного Запада в последнее время значительно усилили нагнетание по ситуации на Украине. В Кремле же неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по «вторжению» на Украину.