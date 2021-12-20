Глава Камчатки Солодов сообщил об отмене QR-кодов на межмуниципальном транспорте

Предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации станет необязательным при проезде на межмуниципальном транспорте для жителей Камчатки. Об этом сообщил глава края Владимир Солодов.

Мера действовала в регионе с 23 ноября. В этот период перевозчики региона сообщали о снижении пассажиропотока. Теперь в крае при проезде на транспорте будет действовать только масочный режим. Солодов поручил муниципальным главам проследить выполнение указа.

«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, те, которые у нас были введены», — отметил он.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 23,3 тысячи случаев заражения. Умерли при этом 504 пациента. Посещать органы власти и заведения общепита по-прежнему можно только после предъявления QR-кода или справки о перенесенном заболевании.