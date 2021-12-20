Президент Казахстана Токаев отправил в отставку министра здравоохранения Цоя

Алексей Цой покинул должность министра здравоохранения Казахстана. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Причины такого решения не уточняются. На должность главы минздрава 44-летний Цой был назначен в июне прошлого года. До этого он возглавлял Медицинский центр управления делами президента Казахстана и работал замминистра здравоохранения.

«Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», — сообщили в пресс-центре Токаева.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали написал на своей странице в соцсети Facebook, что глава республики благодарен Цою за его активную работу. Отдельно он отметил успехи экс-министра в деле противодействия распространению COVID-19 в стране.

В пресс-центре министерства здравоохранения уточнили, что Цой покинул пост по своему желанию. Он планирует сменить место работы, в связи с чем подал в отставку.