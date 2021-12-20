Суд признал экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Комкову виновной по делу «Зимней вишни»

Бывший руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова приняла крупную взятку от застройщика, занимавшегося реконструкцией здания комбината в торговый центр «Зимняя вишня». Центральный районный суд Кемерова признал виновность женщины.

Сумма взятки составила 7 миллионов рублей. За эти деньги Комкова закрыла глаза на целый ряд нарушений при строительстве торгового центра, передает ТАСС.

«Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки... Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», — сказал судья, оглашая приговор.

Комкова и ее бывшая подчиненная ничего не сделали для исправления нарушений. Вместо этого они составили и утвердили документацию, согласно которой здание «Зимней вишни» якобы соответствовало всем требованиям. На самом же деле в торговом центре не работала система пожарной сигнализации, и были заблокированы запасные выходы. Прокурор потребовал отправить Комкову на 21 год в тюрьму, а других фигурантов дела — на 18 лет.