Экс-посол США в России Пикеринг: распад СССР стал неожиданностью для всего мира

Распад Советского союза привел США в ступор, однако этого исхода можно было избежать. Об этом заявил бывший американский посол в России Томас Пикеринг.

Своевременные решения экономических вопросов могли бы спасти страну от исчезновения. В США никто не мог представить, что СССР перестанет существовать. Пикеринг отметил, что американские специалисты следили за происходящим в Москве, однако не выдвигали столь роковых предположений, передает ТАСС.

«Появление Бориса Ельцина было по большей части новым явлением для основного числа американских комментаторов. Через некоторое время они приспособились. Но... прекращение существования Советского Союза стало неожиданностью для всех», — подчеркнул отставной дипломат.

СССР в США считали более стабильной страной, чем было на самом деле. Советские власти делали акцент на решении государственных вопросов и пренебрегали экономическими, что и стало фатальной ошибкой, резюмировал Пикеринг.