Независимость Украины может стать ключевым препятствием для вступления в НАТО

Подписанная в 1990 году Декларация о государственном суверенитете Украины, а также Акт о независимости, коренным образом противоречат желаниям действующих властей вступить в НАТО. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отметили авторы статьи, внеблоковый статус страны является основой украинской государственности. Все документы, провозглашающие независимость Киева и подтверждающие его позицию по вопросу военных союзов, базируются на той самой Декларации о суверенитете. Таким образом, именно основополагающие законы могут стать препятствием к вступлению в НАТО.

«Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках"», — отметило издание.

Издание также отмечает, что даже принятый Верховной радой закон об отказе от внеблокового статуса не изменяет ситуацию. Ведь в конституции все еще остаются ссылки на Акт о независимости.