Развалу Советского союза способствовали как внутренние, так и внешние причины. О чем именно идет речь, пояснил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию «Украина.ру».

Нынешнее поколение должно учиться на ошибках, которые были допущены во времена СССР. Советские элиты сыграли важную роль в исчезновении государства. Они не пускали молодых людей к власти, подняться по карьерной лестнице в те времена было невозможно, отметил политик.

«Во-вторых, перекосы в экономике привели к тому, что не хватало потребительских товаров, они не имели ту блестящую обертку, как за рубежом. В результате появился культ всего «заграничного», чем и воспользовались внешние игроки. Они помогали расшатывать систему, ставя на слабых политиков, поддерживая их, управляя ими», — сказал Пушилин.

СССР нуждались в серьезных переменах и реформах. Однако стране суждено было развалиться, резюмировал глава ДНР.