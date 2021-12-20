Обвиняемый в отстреле гусей магаданский депутат Крамаренко найден мертвым в своем офисе

Погиб депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, которого обвинили в отстреле 180 гусей на Чукотке. Соответствующие данные озвучили в региональных правоохранительных органах.

На данный момент неизвестны полные обстоятельства и детали смерти местного парламентария. По данным РИА Новости, на теле Крамаренко обнаружили огнестрельные ранения.

«Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел... Сейчас проводится проверка», — сообщил источник издания.

Скандал с участием депутата Александра Крамаренко вспыхнул после появившегося в соцсетях фото. На кадрах охотник стоял на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек «убитых гусей». После этого прокурор Чукотки дал поручение провести проверку. В результате следственных действий выяснилось, что на фото – Крамаренко.

По прошествии проверки СУ СК России по Чукотскому округу возбудило в отношении магаданского парламентария уголовное дело об отстреле почти 180 гусей. Ущерб от действий Крамаренко оценивался в 700 тысяч рублей.