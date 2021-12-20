Соловьев посоветовал властям Петербурга поучиться у Москвы уборке снега

Опыт Москвы по снегоуборке должен стать показательным для всех российских регионов, включая Петербург. Так считает журналист Владимир Соловьев.

Снегопады застали врасплох петербургские власти. Из-за плохой работы коммунальщиков в городе выросло число ДТП и пробок, а огромные сосульки падают прямо на головы петербуржцев.

Ответственность за чистоту улиц в Москве несет заместитель мэра столицы Петр Бирюков, напомнил Соловьев. Каждый вечер чиновник выходит на улицу и лично контролирует процесс уборки снега.

«Потому что лично заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, закончив рабочий день в девять часов вечера, выходит на улицы города и идет пешочком. Он ходит до часу ночи, иногда до двух, и смотрит, как работает техника, чем поливают улицы, как меняется температура», — отметил журналист в эфире «Соловьев LIVE».

Население Петербурга составляет более пяти миллионов человек, однако ситуацию в городе можно описать как кошмарную. Соловьев убежден, что проблема кроется не в деньгах, поскольку средства и «фантастические возможности» в Северной столице есть. Вопрос заключается в организации.

«Почему в Петербурге так сложно организовать процесс? Что, нельзя купить машины? Или подготовить армию людей, которая должна работать в ЖКХ? Все это вопрос логистики, знаний, умений и навыков», — заключил он.

Жители Петербурга неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову, однако ситуация в городе не меняется в лучшую сторону. Более трех недель петербуржцы вынуждены наблюдать ДТП, пробки и ходить по улицам с опаской, чтобы не стать жертвой очередной падающей с крыши глыбы льда.