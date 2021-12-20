Путин: российские спецслужбы смогли добиться кардинального снижения террористической угрозы

Российским органам безопасности удалось достичь существенного уменьшения террористической угрозы в стране, заявил президент Владимир Путин. По его словам, за нынешний год спецслужбы пресекли 32 теракта.

В России отмечается День работника органов безопасности. По этому случаю национальный лидер выступил с поздравительным заявлением, отметив высокую эффективность работы отечественных служб.

«За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке [борьбе с террором] есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы», — заявил Владимир Путин в опубликованном на сайте телеканала «Звезда» видеообращении.

Президент России также призвал спецслужбы противостоять терроризму жесткими и бескомпромиссными методами. Кроме прочего, Путин поставил перед органами безопасности задачу уничтожить формирования международных группировок террористов.