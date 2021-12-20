Боррель: ЕС должен вступить в диалог с Россией по выработке гарантий безопасности

Брюссель должен принять участие в обсуждении и формировании правовых гарантий безопасности Москвы в Евроатлантическом регионе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Такое мнение он выразил в свете публикации МИД РФ предложений о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора. Глава дипломатии считает, что Евросоюз должен стать частью переговоров.

«Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — сообщил Боррель.

Брюссель, по словам представителя ЕС, должен принимать участие в любом диалоге о безопасности, в котором фигурирует организация. Отметим, что проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.