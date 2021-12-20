Бежавший в Минск польский солдат заявил о принуждении к расстрелу мигрантов

Польский военнослужащий Эмиль Чечко убивал беженцев по поручению своего руководства. Сейчас солдат сбежал из страны и просит политическое убежище в Белоруссии.

Чечко признался, что до сих пор помнит лица убитых мигрантов. Это, по его словам, произошло в конце мая.

«Это было в конце мая. Это невозможно описать. Просто такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души. Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых — тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», — заявил он в эфире телеканала «Беларусь–1».

Белорусские пограничники 16 декабря задержали мужчину 1996 года рождения на границе с Польшей. Молодой человек признался, что является польским военнослужащим. Он добавил, что хочет получить убежище в Белоруссии, так как не согласен политикой властей своей страны относительно миграционного кризиса.

Руководство ВС Польши в минувшую пятницу подтвердило побег своего солдата. Генерал Томаш Петровский заявил, что Варшава будет добиваться наказания для беглеца.