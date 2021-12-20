Многофункциональный проект по строительству ТПУ в Петербурге представили Путину

Российский лидер Владимир Путин ознакомился с проектом по созданию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Санкт-Петербурге. Сюжет об этом показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

В центр внимания попало заседание «Агентства стратегических инициатив». В ходе него президенту РФ показали проект ТПУ. Его автор, компания «Мегалайн», взяла за образец удачный опыт реализации подобных планов в российской столице, передает Федеральное агентство новостей.

ТПУ будет выполнять целый ряд функций. Среди них, например, транспортная, гостиничная, деловая и общественная. Национальный проект предлагается реализовать на точках слияния значительных потоков. К рассмотрению взяты территории рядом со станциями метрополитена «Старая Деревня», «Парнас», «Гражданский проспект», «Купчино», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Проспект Ветеранов», «Рыбацкое» и с запланированной к строительству станцией «Шуваловский проспект».

Кроме того, по планам инвестора, на станции «Старая деревня» будет реализована многофункциональная зона. Так, на территории будет объединено пять точек инфраструктуры — железнодорожная платформа, автобусные остановки, трамвайные остановки, железнодорожная станция и станция метро «Старая деревня». Владимира Путина данная инициатива заинтересовала.

«Интересный проект», — отреагировал национальный лидер.

Недавно директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник назвал пользу, которую принесут проекты по развитию «Горской» и созданию транспортно-пересадочных узлов. Он отметил, что важными станут направления: IT-деревня, объекты формата light Industrial, гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер.