Замглавы МИД РФ Грушко указал на политику двойных стандартов НАТО

НАТО требует от России убрать войска, «рассредоточенные на границе» с Украиной, но «обижается», когда Москва требует отвести войска Альянса от собственных границ. На это указал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что военно-политический блок занял позицию, в которой расценивает свои действия как единственно верные и не подлежащие сомнению. Но, когда решения НАТО подвергаются критике, Альянс воспринимает это в штыки.

«Сам факт того, что НАТО, например, считает, что они вполне могут требовать от нас отвести войска от рубежей, которые находятся за тысячи километров от границ НАТО, но когда мы говорим: "Отведите войска от наших границ" НАТО делает вид, что они сильно обижены, потому что альянс — он сугубо оборонительный и это клуб демократических государств, и это само исключает любую постановку под сомнение любых действий, которые предпринимаются в НАТО», — цитирует Грушко РИА Новости.

Однако, продолжил дипломат, последнее слово в НАТО всегда остается за США. Поэтому стратегический разговор Москвы будет вести именно с Вашингтоном, подвел итог замглавы МИД РФ.