Российский социолог Максим Шугалей возложил на Париж и ООН ответственность за кризис безопасности в Мали. Об этом глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, после поездки в африканскую страну он оценил усилия Парижа по дестабилизации ситуации на Черном континенте.

«Я уже не первый раз посещаю Республику Мали и могу сказать, что страна с 2012 года живет в состоянии постоянного кризиса безопасности. Ее северные территории фактически неподконтрольны центральной власти. В 2013 году Франция инициировала ввод многотысячного международного военного контингента в страну. Но самое интересное, что столь внушительное присутствие французских военных и международных сил до сих пор не ликвидировало террористические угрозы в стране. Более того, вооруженные группировки за последние годы стали активнее и количество терактов увеличилось», — пишет руководитель ФЗНЦ.

По его словам, подобная ситуация стала закономерным итогом политики, проводимой Парижем в отношении своей бывшей колонии. Российский ученый уверен, что ухудшающаяся ситуация в области безопасности сложилась в результате неспособности и нежелания командования французской контртеррористической операции «Бархан» отсечь Мали от международной сети наркотрафика. Лояльное отношение французов к международной наркоторговле приносило им завидные барыши.

«Мали считается одним из центров, где располагаются наиболее прибыльные и быстро растущие сети наркотрафика. Все встает на свои места, если учесть, что поддержка трафика приносит более 1,5 млрд. долларов США французским и союзным военным миссиям в год. В существовании этого "бизнеса" прямо заинтересованы многие высокопоставленные европейские политики и высшие чиновники ООН», — пишет социолог.

Кроме того, поддерживаемые Парижем террористические группировки, с помощью которых Франция долгое время удерживала Бамако «в узде», стали для Франции ценным активом, который президент Пятой республики попытался спасти, предложив Бамако провести переговоры, однако получил неожиданный и неприятный для себя отказ. Власти Мали больше не хотят иметь с бывшей метрополией ничего общего, предпочитая решать вопросы безопасности привлечением российских специалистов из «ЧВК Вагнера», которые уже доказали свою эффективность работой в Центральноафриканской Республике.

Теперь же, по мнению российского социолога, Европа может столкнуться с неприятными последствиями политики управляемого хаоса, которую французские лидеры пытались проводить в Африке.

«Боевики "Аль-Каиды"1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ), направившие 11 сентября 2001 года самолеты на башни-близнецы Всемирного торгового центра, тоже были частью чьего-то большого плана по перекройке геополитической карты мира. Прямо сейчас на тренировочных лагерях в Мали ведется подготовка новых шахидов. И через 5-10 лет мы увидим результаты этой подготовки, когда "башни-близнецы" начнут рушиться уже в европейских городах», — уверен он.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации