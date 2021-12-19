Правление Зеленского раскритиковали за стремление стать «второй Польшей» в угоду США

Внешняя политика Украины была направлена на то, чтобы превратиться во «вторую Польшу», тем самым угодив Соединенным Штатам. Однако данная стратегия является провальной, рассказал украинский аналитик Алексей Кущ.

По его словам, страна под управлением Владимира Зеленского упорно шла в данном направлении и желала в конечном итоге «войти в группу стран-стратегов». Однако Украина не сможет угодить США, став «второй Польшей», поскольку у Вашингтона «уже есть первая», написал экономист в статье для издания «Главред».

«Такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской "Ромео и Джульетте"», — заявил Кущ, дополнив высказывание фразой героя «чума на оба ваши дома».

В последнее время США все чаще заявляют о поддержке Украины в контексте «сдерживания России», при этом в Киеве считают, что Вашингтон «недостаточно активно» помогает стране. Российская сторона неоднократно отвечала, что все сообщения о «намерении» страны напасть на соседние государства распространяются Западом с целью разместить больше техники и военных сил возле границ РФ.