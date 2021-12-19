Прокуратура Белоруссии: политику Польши по мигрантам рассмотрят в международных структурах

Минск направит материалы уголовного дела о мигрантах в международные структуры. Об этом заявил официальный представитель белорусской прокуратуры Дмитрий Брылев.

Речь идет о документах, связанных с действиями Польши в отношении беженцев. По словам Брылева, прокуратура направила соответствующие запросы в Палату представителей и Совет министров Белоруссии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз ранее заявил, что Европа сделала все для усугубления миграционного кризиса. При этом он выразил надежду, что Брюссель будет выполнять договоренности в интересах решения проблем беженцев.