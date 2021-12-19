Президент Чехии Земан назвал нового главу МИД Липавского слабым министром

Однажды правительство признает, что новый глава МИД Чехии Ян Липавский является очень слабым министром, заявил президент страны Милош Земан.

Липавского отрицательно характеризует факт отсутствия высшего образования, отметил чешский лидер. Однако он был утвержден на пост руководителя внешнеполитического ведомства под личные гарантии премьер-министра Петра Фиалы, добавил Земан.

«В последнее время у нас было немало хороших руководителей внешнеполитического ведомства, и именно в сравнении с ними господин Липавский кажется мне очень слабым министром», — сказал президент Чехии.

Ранее сообщалось, что Земан отказался от вредных привычек по рекомендации врачей. Как признался сам чешский лидер, он не курит и не употребляет алкоголь уже целый месяц.