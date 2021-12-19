Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать в западной прессе о том, что Ливия оказалась не готова к выборам, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Известный ученый лично прибыл на восток североафриканской страны, посетил несколько городов и оценил организацию избирательного процесса.

«Все подготовлено, безопасность обеспечена на высшем уровне», — сообщил он в личном Telegram-канале.

Следующей точкой маршрута станет южная часть страны, после чего Максим Шугалей опубликует более полный отчет.

«Похоже, что ООН и все международное сообщество оказались не готовы к выборам в назначенное время. Что-то у кукловодов пошло не так. Поэтому хором заголосили о неготовности, хотя еще вчера таким же хором говорили о необходимости выборов непременно 24 декабря», — подчеркнул социолог.

По его словам, руководство международной организации срочно направило бывшего руководителя миссии по поддержке Ливии Стефани Уильямс.

«Ключевое слово – бывшего. Сейчас Уильямс в статусе спецсоветника Генерального секретаря ООН. Она не обладает реальными полномочиями, не может принимать никаких решений, она просто частное лицо. Чем Стефани может помочь Ливии – непонятно», — задается вопросом Шугалей.

Ранее глава ФЗНЦ сообщал, что Организация Объединенных Наций и глава правительства намеренно сорвали президентские выборы, не дав тем самым избраться фельдмаршалу Халифе Хафтару и Сейфу аль-Исламу Каддафи.