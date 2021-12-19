Скандал с долгами по зарплате петербургским курьерам привлек внимание прокуратуры

Более 130 петербургских доставщиков в течение двух месяцев не получали положенные им средства, рассказал «Невским новостям» оргсекретарь профсоюза «Курьер» Максим Шульгин.

Скандал возник из-за действий ООО «Создание» и ИП «Янковский», которые сотрудничают с сервисом «Самокат» на правах аутсорсинга, но не переводят сотрудникам деньги. При этом компания является главным получателем прибыли, поэтому ответственность все же лежит на ней, считает Шульгин. Она уже решила разорвать договоренности с непрофессиональными партнерами, в течение 14 дней рассчитаться с курьерами и выплатить компенсацию за ожидание в размере 2 тыс. рублей.

Однако в данной ситуации есть еще один «острый угол». Не все курьеры получили от компаний свой трудовой договор, который теперь требует «Самокат». Но профсоюз пообещал: если проблема не будет решена, сотрудники откажутся выходить на работу и будут устраивать одиночные пикеты.

Городская прокуратура приступила к выяснению обстоятельств конфликта. После проверки ведомство примет меры, необходимые для защиты трудовых прав доставщиков.

Социолог Максим Шугалей ранее констатировал, что зарплаты петербуржцев оказались далеки от обещанных губернатором Александром Бегловым 100 тысяч рублей. Очевидно, градоначальник ожидает «финансового чуда».