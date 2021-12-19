Трамп ответил на слова американской журналистки о «преступной» деятельности Си Цзиньпина

Бывший президент США Дональд Трамп согласился с мнением журналистки телеканала Fox, которая заявила о «преступной» деятельности председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам американского бизнесмена, он действительно считал, что симпатизирует китайскому лидеру. Однако беседовавшая с Трампом представительница прессы перебила его, выкрикнув, что Си Цзиньпин является убийцей.

«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — сказал Трамп.

Ранее председатель КНР обсудил с президентом России Владимиром Путиным американский «Саммит за демократию». Главы государств признали мероприятие контрпродуктивным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.