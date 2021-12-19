Более 80 случаев травматизма из-за гололеда произошло в Центральном районе Петербурга

Более 80 человек пострадали за первые две недели зимы из-за некачественной работы коммунальных служб по уборке наледи с улиц Петербурга. Соответствующие данные сообщили в пресс-службе районной администрации.

В период с 29 ноября по 16 декабря в Центральном районе зафиксировали 85 случаев травматизма из-за гололеда на тротуарах, еще два — во дворах. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Местных жителей крайне беспокоят опасные условия, возникшие с приходом холодов. Управляющие компании бездействуют и игнорируют заявки горожан. Социальные сети переполнены публикациями о массивных сосульках, свисающих с крыш, и обледенелых дорогах, которые становятся причиной ДТП. Однако губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверяет, что коммунальщики справляются с работой.