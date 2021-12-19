Американский дипломат Грэм исключил введение «адских» санкций США против России

Президент США Джо Байден не решится на введение «адских» санкций против РФ без ухудшения ситуации на Украине.

Такое мнение выразил бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм, который курировал дела по России и Евразии. По его словам, вариант ужесточения ограничительных мер со стороны Вашингтона невозможен, пишет «Интерфакс».

«Сейчас это только потенциальные угрозы, попытка сдерживать действия России. Вариант, когда Байден решился бы на санкции без вторжения со стороны Москвы, я исключаю», — сказал Грэм.

Ранее стало известно о появлении в западных СМИ сообщений, согласно которым Москва якобы готовит «нападение» на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг подобные вбросы, подчеркнув, что РФ ни для кого не представляет угрозы.