Money.pl: санкции Запада против России больно ударили по Польше

В Польше до сих пор разгребают последствия жесткого ответа России на западные санкции 2014 года. Особенно непросто сегодня приходится местным садоводам, которые бьют тревогу из-за низких закупочных цен на свою продукцию. Об этом рассказали эксперты польского издания Money.pl.
Аналитики напомнили, как семь лет назад Москва в ответ на ограничения со стороны Запада ввела продуктовое эмбарго, из-за которого страны Евросоюза фактически потеряли возможность поставлять сельскохозяйственную продукцию на российский рынок. Такого шага совсем не ожидала Польша, чьи фермеры традиционно экспортировали значительную часть своих товаров в РФ, констатировали в издании.
«Садоводы в отчаянии. Яблоки на польском рынке продаются по цене ниже себестоимости и это на фоне до сих пор не восстановившегося экспорта, после введенного Россией эмбарго», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».
По словам президента Ассоциации польских садоводов Мирослава Малишевского, цены на промышленные сорта яблок опустились ниже 0,30 злотых за килограмм. При этом производственные затраты, напротив, сильно возросли — из-за обвала цен на продукцию местные фермеры терпят большие убытки.
Таким же образом ситуация обстоит и с выращиванием десертных яблок. Как отмечают эксперты, их себестоимость колеблется в районе 1,2–2 злотых за килограмм, тогда как закупочная стоимость в магазинах составляет менее 1 злотых.
«Что касается рынка десертных яблок, то производители фруктов все еще ощущают последствия российского эмбарго. Мы не можем эффективно размещать польские яблоки на внешних рынках и получать за них хорошие цены», — посетовал Малишевский.
До 2014 года Россия закупала в Польше лишь определенные сорта фруктов — Айдаред, а потому польские фермеры делали ставки на их выращивание. После введения ограничений со стороны Москвы данные виды яблок оказались невостребованными на рынке, при этом переориентировать фермерские хозяйства в короткий срок не представлялось возможным.
Ситуация осложнилась тем, что в этом году закупать польские яблоки отказалась Белоруссия. Не заинтересована в импорте фруктов и Украина. В результате местные садоводы вынуждены реализовывать свою продукцию внутри государства, где из-за переизбытка предложения сильно упали цены.