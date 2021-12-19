Money.pl: санкции Запада против России больно ударили по Польше

В Польше до сих пор разгребают последствия жесткого ответа России на западные санкции 2014 года. Особенно непросто сегодня приходится местным садоводам, которые бьют тревогу из-за низких закупочных цен на свою продукцию. Об этом рассказали эксперты польского издания Money.pl.

Аналитики напомнили, как семь лет назад Москва в ответ на ограничения со стороны Запада ввела продуктовое эмбарго, из-за которого страны Евросоюза фактически потеряли возможность поставлять сельскохозяйственную продукцию на российский рынок. Такого шага совсем не ожидала Польша, чьи фермеры традиционно экспортировали значительную часть своих товаров в РФ, констатировали в издании.

«Садоводы в отчаянии. Яблоки на польском рынке продаются по цене ниже себестоимости и это на фоне до сих пор не восстановившегося экспорта, после введенного Россией эмбарго», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

pixabay.com /

По словам президента Ассоциации польских садоводов Мирослава Малишевского, цены на промышленные сорта яблок опустились ниже 0,30 злотых за килограмм. При этом производственные затраты, напротив, сильно возросли — из-за обвала цен на продукцию местные фермеры терпят большие убытки.

Таким же образом ситуация обстоит и с выращиванием десертных яблок. Как отмечают эксперты, их себестоимость колеблется в районе 1,2–2 злотых за килограмм, тогда как закупочная стоимость в магазинах составляет менее 1 злотых.

«Что касается рынка десертных яблок, то производители фруктов все еще ощущают последствия российского эмбарго. Мы не можем эффективно размещать польские яблоки на внешних рынках и получать за них хорошие цены», — посетовал Малишевский.

pixabay.com /

До 2014 года Россия закупала в Польше лишь определенные сорта фруктов — Айдаред, а потому польские фермеры делали ставки на их выращивание. После введения ограничений со стороны Москвы данные виды яблок оказались невостребованными на рынке, при этом переориентировать фермерские хозяйства в короткий срок не представлялось возможным.

Ситуация осложнилась тем, что в этом году закупать польские яблоки отказалась Белоруссия. Не заинтересована в импорте фруктов и Украина. В результате местные садоводы вынуждены реализовывать свою продукцию внутри государства, где из-за переизбытка предложения сильно упали цены.