Швейцария отказалась сообщать о местонахождении россиянина Клюшина

Швейцария не раскрывает информацию о местонахождении россиянина Владислава Клюшина из соображений конфиденциальности.

Такое заявление сделал официальный представитель федерального управления юстиции Швейцарии Ингрид Райзер, комментируя экстрадицию бизнесмена в США, передает РИА Новости.

«В целях конфиденциальности подробности о местонахождении преследуемого лица не разглашаются», — сказал дипломат.

Как стало известно ранее, Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты. Посольство РФ в Берне придерживается мнения, что выдача предпринимателя Вашингтону является очередным эпизодом «охоты» американцев на российских граждан в третьих странах.