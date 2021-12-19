Протестующие в Киеве обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Участники протестной акции в Киеве обвинили украинского президента Владимира Зеленского в невыполнении обещаний и раздали детям конфеты по случаю Дня Святого Николая, сообщили местные журналисты.

Согласно полученной информации, митинг состоялся на пешеходно-велосипедном стеклянном мосту Киева. Участники мероприятия раздавали детям конфеты, а параллельно выступали с обвинениями в адрес президента.

«Если кратко — участники акции заявили, что Зеленский на посту президента не выполняет свои обещания, и обвинили в предательстве всех, кто 2,5 года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах», — сообщило издание «Вести» в Telegram-канале.

До этого в Киеве прошла еще одна оригинальная акция протеста. На площадку у выхода из метро выставили надувные танки и БМП.