The Sun: российские ракеты «Сармат» способны быстро уничтожить Великобританию

Российские межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» могут представлять существенную опасность для Великобритании. Такой вывод сделал автор британского издания The Sun Уилл Стюарт.

В своей публикации он указал, что ракеты «Сармат» способны быстро уничтожить Британию. Именно поэтому Лондон опасается появления этого вооружения в составе российской армии.

Журналист напомнил, что «Сармат» с 2022 года будет постепенно заменять устаревшие тяжелые комплексы «Воевода». Скорость новейшей МБР составляет более 25,5 тысячи километров в час. Она способна нести 10-15 ядерных боеголовок весом до 10 тонн и доставлять их в любые части мира.

По мнению Стюарта, такая ракета с легкостью сотрет с лица земли Великобританию. Кроме того, «Сармат» имеет возможность маневрировать в атмосфере по непредсказуемой траектории, поэтому существующие и перспективные системы противоракетной обороны НАТО не смогут ничего противопоставить российской ракете.

Также он напомнил, что в следующем году Россия планирует увеличить количество испытательных запусков ракет с ядерными боеголовками.