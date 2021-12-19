Депутат Милонов прокомментировал детсадовскую сценку с «расстрелом» в Казахстане

Инсценировку декабрьского митинга с «расстрелом» студента в казахстанском детском саду прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий усмотрел в этом «нагнетание антироссийской риторики» на территории бывшей союзной республики. Он считает, что казахстанских детей воспитывают в недружественном к России духе и такие игры опасны.

«Те, кто это делает, не понимают, что они могут получить малышей, которые потом с настоящим автоматом будут готовы выступить. Есть силы, которые пытаются в Казахстане людей настроить на антироссийский лад», — заявил милонов в интервью изданию «Говорит Москва».

Милонов считает, что нужно активнее работать с политическими структурами и населением Казахстана, пропагандируя, что Россия не враг, а друг. Сценка из детского сада показывала митинг 1986 года против назначения первым секретарем ЦК компартии Казахстана Геннадия Колбина.