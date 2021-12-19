В Евросоюзе подсчитали многомиллиардные убытки в случае отключения России от SWIFT

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT обернется для Евросоюза серьезными последствиями. Ведь Брюссель получает 35% поставок газа из России, а также имеет на ее территории активы общей стоимостью 350 миллиардов долларов. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Автор статьи напомнил, что в последнее время западные страны стали обвинять Россию в якобы подготовке военного вторжения на Украину. Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин неоднократно опровергал эти сообщения, называя их «алармистскими», США и ЕС начали рассматривать возможные меры противодействия «российской агрессии».

На этом фоне на Запале все чаще звучат призывы отключить Москву от SWIFT. Санкции предусматривают ограничение на обмен валют и могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Впрочем, Россия полностью готова к такому сценарию, констатировал журналист The Economist. Более того, по его словам, российские власти ожидали исключения из международной межбанковской системы еще с 2014 года, когда Вашингтон впервые предложил такой способ воздействия.

«[В случае отключения системы российские — прим. ред.] банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Систему передачи финансовых сообщений) — российский аналог SWIFT», — спрогнозировал эксперт.

Поначалу возможны некоторые сбои, однако затем инвестиции в СПФС ускорят работу системы, убежден аналитик. Куда сложнее в этом плане придется Евросоюзу, для которого дестабилизация такой крупной экономики, как Россия, грозит «серьезной отдачей».

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По мнению автора, постепенное ухудшение отношений между США и европейскими партнерами вынудит их искать альтернативу SWIFT. Если же они попытаются использовать систему как оружие против России, это побудит Китай ускорить разработку собственного аналога. Впрочем, Брюссель может отказаться от своей затеи из принципа политической нейтральности.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и очень серьезной мерой.

«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

На прошлой неделе немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung также пришло к выводу о том, что исключение Москвы из системы SWIFT «ударит по всем». Автор статьи Томас Гучкер напомнил о том, что эта мера уже применялась в отношении Ирана, несмотря на сопротивление европейцев.