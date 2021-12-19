Станислав Черчесов станет новым тренером «Ференцвароша»

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Станислав Черчесов станет наставником «Ференцвароша».

Венгерский «Ференцварош» в ближайшее время объявит о назначении Станислава Черчесова новым главным тренером. Об этом после матча с «Гонведом» рассказал исполняющий обязанности наставника клуба из Будапешта Чаба Мате, информирует Twitter-аккаунт Hungarian National Team Xtra. До этого пост главного тренера «Ференцвароша» покинул Петер Штегер. После 16 туров будапештский клуб с 35 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, пост главного тренера которой он покинул в июле. Под руководством 58-летнего наставника национальная команда доходила до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.