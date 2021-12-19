Президент Сербии Вучич отметил ухудшение энергетической ситуации в Европе

Сербский президент Александар Вучич заявил, что ситуация в энергетической сфере Европы ухудшается. Об этом он рассказал в ходе осмотра ТЭС «Костолац».

Лидер страны сообщил, что электричество в Сербии есть у всех, кроме 500 домохозяйств. По его словам, этот показатель находится на грани статистической погрешности.

«Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — сказал президент.

Вучич ранее поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за низкую цену на газ для Сербии. Глава республики также отметил, что строительство трубопровода «Балканский поток» стало спасением в условиях энергетического кризиса.