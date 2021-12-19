Политолог Бредихин указал на желание Байдена перечеркнуть договоренности с Россией

США уверены, что только они имеют право принимать решения о безопасности планеты. Россия, с их точки зрения, не подпадает под такие критерии, пишет политолог и историк Антон Бредихин.

Вашингтон уже несколько десятилетий ведет политику, направленную на противостояние всем инициативам Москвы. Американцы расширяют НАТО на восток, вводят свои войска в других страны — все это никак не отвечает вопросам безопасности, отмечает эксперт.

Белый дом пообещал, что в ближайшие дни ответит на инициативу России о гарантиях безопасности. Однако некоторые чиновники уже называют проект договора неприемлемым.

«Европейцы пока не отреагировали столь активно. Однако именно их заявления могут поставить вопрос ребром: а будет ли своя, независимая от НАТО, европейская армия? Будет ли независимая от США Европа? Или и новое германское правительство, как и многие другие европейские партнеры, будет следовать уже устоявшимся традициям подчинения Америке?» — написал Бредихин для издания «Народные Новости».

В Вашингтоне также поднимают вопросы военной помощи Украине. НАТО уже заявила, что продолжит поддерживать Киев.

Эти заявления сделаны на фоне того, что во время недавней встречи президент России Владимир Путин обсудил с главой Белого дома Джо Байдена красные линии Москвы. Украина является одной из них.

«Поживем – увидим, но ясно одно, что все, что удалось достичь в российско-американских отношениях за этот год будет перечеркнуто. И станет для Байдена грубейшей ошибкой президентства», — заключил политолог.

Россия предложила США проект договора с НАТО. Он подразумевает отказ военного блока от расширения на восток и размещения вооружения на Украине.