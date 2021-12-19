Поклонники шоу «Голoc» призывают бойкотировать проект после смерти Градского

Зрители Первого канала в соцсети Instagram призывают бойкотировать «Голoc» после смерти композитора Александра Градского. Поклонники проекта считают, что без этого наставника шоу потеряло смысл.

Смерть наставника «Голoca» Александра Градского стала неожиданностью не только для его поклонников, но и для создателей проекта. За всю историю существования вокального шоу в разных странах такой ситуации не было. Пока продюсеры решали вопрос о проведении финала десятого сезона с правообладателями, поклонники программы стали предлагать бойкотировать проект.

«Очень тяжело смотреть, с каждым взглядом на Александра Борисовича не можешь не думать — а что, если бы... Если бы убедили полечиться, если бы настояли, если бы перенесли съемки», — написал один из подписчиков и заручился поддержкой других фолловеров, которые высказываются за отказ просмотра финала.

Пользователи Сети заявили, что считают Александра Градского самым ярким и профессиональным наставником проекта. В последнем выпуске, 17 декабря, ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что руководство решило не искать замену композитору, четвертое кресло наставника останется пустым.

Александр Градский почувствовал себя плохо за два дня до смерти и был госпитализирован. Врачи делали все возможное, чтобы спасти пациента, но оказались бессильны. Он скончался 28 декабря от инфаркта головного мозга.