Банда российских хакеров обнародовала конфиденциальные данные британских полицейских

Банда киберпреступников Clop из России опубликовала в теневом сегменте интернет часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе британской полиции. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации СМИ, российские хакеры из-за нарушения безопасности смогли похитить конфиденциальные данные полиции Великобритании о 13 млн человек. После этого они потребовали выкуп у компании Dacoll, а когда киберпреступникам отказали в выплате, они якобы загрузили сотни файлов в даркнет.

Утечка «ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, существующие между многочисленными государственными и частными организациями, для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов», считает эксперт по нацбезопасности и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм.