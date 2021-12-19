Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Банда российских хакеров обнародовала конфиденциальные данные британских полицейских

Происшествия
Банда российских хакеров обнародовала конфиденциальные данные британских полицейских

Банда киберпреступников Clop из России опубликовала в теневом сегменте интернет часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе британской полиции. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации СМИ, российские хакеры из-за нарушения безопасности смогли похитить конфиденциальные данные полиции Великобритании о 13 млн человек. После этого они потребовали выкуп у компании Dacoll, а когда киберпреступникам отказали в выплате, они якобы загрузили сотни файлов в даркнет.

Утечка «ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, существующие между многочисленными государственными и частными организациями, для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов», считает эксперт по нацбезопасности и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм.

#великобритания #полиция #данные #хакеры