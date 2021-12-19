Замглавы МИД России Грушко: позиция США по гарантиям безопасности является ключевой

Позиция США является ключевой по выработке гарантий безопасности для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Москва ранее передала Соединенным Штатам предложения по гарантиям безопасности. Это произошло во время визита помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Россию.

«Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает», — считает дипломат.

Ранее Глава комитета по внешней политике бундестага Германии Михаэль Рот назвал неприемлемыми требования России в этом вопросе. Однако он положительно оценил выдвижение предложений, которые можно обсуждать.