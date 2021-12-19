Немецкий политик Рот увидел политические факторы в реализации «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» не является исключительно экономическим проектом. Об этом заявил глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.

В беседе с журналистами Deutschlandfunk немецкий политик не согласился с канцлером Германии Олафом Шольцем, который заявил об экономической стороне «СП-2». Рот увидел в реализации газопровода политические факторы.

«Я должен признать...что «Северный поток — 2» не является исключительно экономическим проектом, потому что когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль», — уточняется в комментарии депутата.

Ранее политолог Евгений Сатановский осудил вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека за слова о «СП-2». Политик назвал газопровод геополитической ошибкой.