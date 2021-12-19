Депутат бундестага ФРГ Рот выступил против предложений России по гарантиям безопасности

Требования России к НАТО по гарантиям безопасности являются неприемлемыми. Такое мнение выразил председатель комитета бундестага Германии по внешней политике Михаэль Рот.

Политик дал интервью радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, положительной динамикой является тот факт, что поступают предложения, которые можно обсуждать.

«Но это предложение, конечно, неприемлемо. Так не пойдет», — сказал политик.

Депутат добавил, что Центральная и Восточная Европа «не являются сферой влияния Москвы». Решение о вступлении в Евросоюз и НАТО должно зависеть от общества и политиков этих стран. Кроме того, Рот отметил, что Запад не призывает страны отказаться от сотрудничества с Россией после вступления в объединения.

Ранее Александр Грушко заявил, что Альянсу не удастся отмахнуться от предложений России по гарантиям безопасности. В противном случае Москве придется перейти в режим создания контругроз.